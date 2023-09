Rio Hillen: ‘Spelen voor Jong Oranje is niet niets’

Nepgranaat op ruit van café zonder gevolgen: ‘Wel blijft het een zorgelijk signaal’

De nepgranaat die is gevonden op het raam van het Turkse café Arkadaslar aan de Raadhuisstraat in Doetinchem op vrijdagmorgen 7 juli, leidt niet tot maatregelen zoals het sluiten van het pand. ,,Wel blijft het een zorgelijk signaal, dus we blijven attent”, zegt burgemeester Mark Boumans over de vondst van het nepexplosief.