Rode kaart DVC’26-doelman Martijn van Zimmeren geseponeerd

vv Doetinchem

De KNVB heeft ook nog geen uitspraak gedaan over de gestaakte wedstrijd in de derde klasse B tussen vv Gendringen en vv Doetinchem. Dit duel werd op zondag 12 februari na rust bij een 1-1 stand gestaakt door scheidsrechter De Jong, nadat hij in totaal vier spelers en begeleiders van vv Doetinchem de rode kaart had getoond. ,,Gendringen-Doetinchem is nog in onderzoek bij de aanklager”, meldt de woordvoerder. ,,Ook de datum van die uitspraak is nog niet bekend.”