Roelofsen blaast Superboeren nieuw leven in met gemiddelde van 2 punten per wedstrijd

50 meter hoge mast komt ‘gewoon’ op geplande plek: aan de Heegh­straat in Didam

Bijna twee jaar nadat bewoners van de Heeghstraat in Didam hun beklag deden over de geplande komst van een 50 meter hoge C2000-mast is er duidelijkheid: de mast komt er. Op dezelfde plek als destijds de bedoeling was. Er zijn geen geschikte alternatieve locaties gevonden.