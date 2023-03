Roelofsen geniet van spel De Graafschap en sfeer op De Vijverberg: ‘Deze avond had de club nodig’

Interim-trainer Richard Roelofsen van De Graafschap is zeer te spreken over wat zijn ploeg heeft laten zien in de bekerwedstrijd tegen Ajax. De voorlopige vervanger van de zieke hoofdtrainer Adrie Poldervaart put vooral vertrouwen uit de 0-3-nederlaag.

De Graafschap bood aardig weerstand tegen Ajax. De Superboeren kregen via Alexander Büttner zelfs de eerste grote kans van de wedstrijd, maar daarna stonden de Amsterdammers binnen het half uur op een comfortabele 0-2-voorsprong door Jorge Sanchez en Steven Bergwijn.

,,Ik ben trots op mijn spelers”, zei Roelofsen. ,,Ze hebben geweldig gestreden. Alexander had de 1-0 moeten maken, dan was er misschien iets mogelijk geweest. Nu werd het werd iets te snel 0-2. Ik vond het verrassend dat we in de tweede helft aardig terugkwamen. Overall vonk ik het een prima wedstrijd. Ik weet niet of er meer inzat voor ons. Het kwaliteitsverschil was wel erg groot.”

Roelofsen gooide het systeem om tegen Ajax en koos voor 5-3-2. In een alles-of-niets-poging viel hij na zeventig minuten terug op het doorgaans gebruikelijke 4-3-3, maar niet veel later maakte Ajax met de 0-3 van Brian Brobbey (ketser Rio Hillen) aan alle spanning een einde.

,,Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik met vijf verdedigers ben begonnen”, vertelde Roelofsen. ,,Dit was volgens ons dé manier om Ajax te bestrijden. In de eerste helft liep het wat stroef en in de tweede helft ging het al een stuk beter. We wilden wat forceren door over te stappen op 4-3-3, maar jammer genoeg viel de 0-3 en was het over en uit.”

De Vijverberg was dit seizoen voor het eerst uitverkocht. De De Graafschap-fans maakten er een sfeervolle avond van door vlak voor de aftrap het nodige vuurwerk af te steken en de hele wedstrijd hun ploeg volop aan te moedigen. De spelers kregen na de wedstrijd een klaterend applaus.

,,Deze avond had de club nodig”, sprak Roelofsen. ,,We speelden in het verleden, in de eredivisie, wekelijks dit soort wedstrijden en daar willen we weer naar toe. Daar zijn we hard mee bezig. Ik heb genoten van vandaag. De spelers zijn nu nog teleurgesteld, maar later zullen ze eveneens terugkijken op een hartstikke mooie dag.”

De Graafschap moet de blik nu snel op de competitie richten. De club speelt maandag de belangrijke thuiswedstrijd tegen Helmond Sport en moet dan winnen om volop mee te blijven doen in de strijd om een plek in de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De afgelopen twee wedstrijden werden gewonnen, van Roda JC (2-0) en FC Eindhoven (0-4).

,,We zijn in de afgelopen twee wedstrijden met iets gestart en daar moeten we mee doorgaan. Als we met dezelfde instelling op het veld staan, moet dat goedkomen. Aan het einde van de rit zullen we zien of we genoeg punten hebben gepakt voor een play-offticket, maar als we op deze voet verder gaan, dan heb ik daar een heel goed gevoel over.”

