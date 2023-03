Rosalie de Graaf opent tattooshop: ‘Na muren leef ik mij nu ook uit op mensen’

Rosalie doet boerin Anna Reintjes levens­groot herleven in het hart van Doetinchem

DOETINCHEM - Wat zou boerin Anna Reintjes er zelf van hebben gevonden dat ze straks meer dan levensgroot figureert in een muurschildering in Doetinchem? We kunnen het haar niet meer vragen. De markante Doetinchemse overleed in 2007. Streetart artiest Rosalie de Graaf vereeuwigt haar beeltenis op de muur van een historisch pand.