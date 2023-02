Rotzooi bij bushokje leidt tot opvallende actie, Doesburg overweegt camera’s tegen afvaldumping

Dansles, daarvoor stonden we vroeger in de rij

Toen ik 14 was ging ik zoals iedereen van mijn leeftijd op dansles. Het was eind jaren 80, de tijd van Dirty Dancing, uit de hand gelopen getoupeerde kuiven en enorme schoudervullingen. We schreven nog brieven met de hand en als je elkaar belde kreeg je eerst ouders aan de lijn. Er was geen Spotify, je kocht singeltjes in de plaatselijke platenzaak.