Ruim 28.000 bezoekers op zesde editie Mañana Mañana in Vorden

In de jaren daarvoor was het evenement op Landgoed Enghuizen, bij Hummelo.



In Vorden traden afgelopen weekeinde zo'n 120 artiesten op. Verder waren er workshops van Museum Villa Mondriaan, konden bezoekers hun eigen biertje tappen en was er een Drijf-In Theater. Daarmee konden mensen met behulp van een vlot en touw over het water naar een eilandje, om vanaf daar verschillende optredens te zien.



De volgende editie van Mañana Mañana is van donderdag 13 tot en met zondag 16 juni 2019. De voorverkoop voor deze zevende editie begint zaterdag 6 oktober.