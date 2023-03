SC Westervoort pakt periode, DVC’26 loopt verder weg na winst op SDOUC en Vios Beltrum wint met 9 man topper van Ulftse Boys

VIERDE DIVISIE B

RKZVC-AWC 1-2 (1-1). 0-1 Youri Hubers, 1-1 Thieme Terhaerdt, 1-2 Dennis Straten, 1-3 1-3 Ries Visser.

Het Zieuwentse RKZVC verloor voor de zestiende keer dit seizoen en de hekkensluiter lijkt zich nu echt neer te moeten leggen bij degradatie. De ploeg van trainer Arjen Nijman verweerde zich kranig tegen subtopper AWC uit Wijchen, maar kwam de 1-2 van Dennis Straten in de 61ste minuut niet meer te boven. Sjors Storkhorst kreeg nog een grote kans op de 2-2, maar miste. In de extra tijd maakte Ries Visser met de 1-3 aan alle Zieuwentse illusies een einde.

,,Ik ben hier ziek van", stelde Nijman. ,,Dit is heel zuur, want we hadden echt moeten winnen. Sterker nog, uit de laatste drie wedstrijden hadden we negen punten moeten pakken, maar het is er maar een geworden. Ja, dat is ook een kwaliteit. AWC had niets te vertellen, maar bij hen was elke kans wel een doelpunt.”

SV Meerssen-Longa’30 3-1 (2-0). 2-1 Bjarne te Brake.

Longa'30 verloor ook op bezoek bij de koploper en haalde in 2023 uit zeven duels pas één punt. De Lichtenvoordenaren, bij het ingaan van de winterstop koploper, zijn afgedaald naar de tiende plaats en zijn nog niet veilig. De volgende wedstrijd van Longa'30 is de derby op zaterdag 25 maart tegen RKZVC.

,,We hebben verdiend verloren, omdat we de eerste helft slecht hebben gespeeld", zei Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,Na rust hebben we Meerssen teruggedrukt, maar zat het ook net niet mee. Zoals het hele jaar nog niet meezit. We zullen inderdaad nog punten moeten pakken. We hebben nu een week vrij en dan komen de derby's tegen RKZVC en Silvolde. Dat zijn wedstrijden op zich.”

EERSTE KLASSE D

FC Winterswijk – WSV 2-2 (1-2). 1-0 Lenn Redeker, 1-1 en 1-2 Dylan de Bruin, 2-2 Martijn Veldhuis.

FC Winterswijk is er zondagmiddag niet in geslaagd om concurrent WSV uit Apeldoorn te verslaan. In eigen huis had de ploeg van Martijn Beltman genoeg kansen om de drie punten over de streep te trekken, maar het bleef bij 2-2.

Aanvaller Lenn Redeker zette de thuisploeg al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. WSV vocht zich terug en kwam via een kopbal van Dylan de Bruin op 1-1. Niet veel later scoorde diezelfde De Bruin opnieuw. Met een ingestudeerde corner zette hij de 1-2 op het scorebord. In de tweede helft had FC Winterswijk de overhand. Martijn Veldhuis maakte de 2-2 na een goede uitgespeelde aanval van de thuisploeg. De Winterswijkers waren via Veldhuis en Redeker nog dichtbij de 3-2, maar de vele kansen werden niet benut.

FC Winterswijk zag koploper MASV twee punten verder uitlopen.