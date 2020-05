Schrijver Joop Holthausen ziet uitreiking boek over wielerheld Zoetemelk op tv: ‘Niet leuk, maar we maken van de nood een deugd’

Bewoners van verpleeg­huis De Lindenhof in Vorden mogen vanaf komende week weer bezoek ontvangen

8 mei De Lindenhof in Vorden is een van de 25 verpleeghuizen in Nederland waar vanaf maandag onder strikte voorwaarden weer bezoek is toegestaan. De proef moet voor het verpleeghuis een opstap zijn naar een ‘normale’ situatie.