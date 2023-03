Schrik niet! Nieuw zonnepark Lievelde maakt een vervelend zoemend geluid

met videoEen moeilijk te definiëren geluid komt er vrij bij het zonnepark in Lievelde, dat goed is voor bijna 21.000 panelen. Wat het geluid veroorzaakt, is de initiatiefnemer nog niet helemaal duidelijk. ,,We gaan kijken wat er aan de hand is”, zegt Paul Verhage van ontwikkelaar Sunvest.

Het heeft iets weg van een intro van een techno- of hardcorenummer, maar na een paar seconden gaat het wel vervelen. Jurgen Rutgers kaartte het mysterie zaterdag aan op Twitter en maakte een filmpje van het ‘zoemende’ geluid.



Nu was het die dag nagenoeg windstil, maar ook maandag is het geluid nog te horen. Weliswaar als je dichtbij het park staat. Dat kan, omdat naast het park een fietspad is aangelegd. Sta je er 10 meter vandaan, dan hoor je niets meer.

Het geluid klinkt alsof kleine ventilatoren in de kasten naast de zonnepanelen flinke toeren draaien. Dit geluid is met name hoorbaar als de zon de panelen raakt en er dus stroom opgewekt wordt.

Het zonnepark in Lievelde

Geluidsmetingen

En toch is het eigenaardig, vindt ook Paul Verhage van Sunvest. ,,Om heel eerlijk te zijn weten we niet precies wat het is.”



Verhage denkt dat het geluid van een omvormer komt. Een omvormer voor zonnepanelen zorgt ervoor dat zogenoemde gelijkstroom kan worden omgezet in wisselstroom.



,,Er komt altijd wel wat geluid van af”, weet Verhage, die aangeeft dat er geluidsmetingen gepland staan. ,,Om te kijken of het geluid ook echt meetbaar is.”



Eind deze week hoopt hij een passend antwoord te hebben.



Verhage moest via social media vernemen van het geluid. Het park van 10 hectare is pas net opgeleverd en kan stroom leveren voor circa drieduizend woningen.

Het snerpende geluid, dat klinkt alsof kleine ventilatoren flinke toeren draaien, komt voor uit de kasten die bij iedere twee rijen zonnepanelen staan.

