Scooterbestuurder gewond bij aanrijding in Vorden

Inhaalslag met glasvezel in kleine kernen: ‘Boeren houden vee met li­vestreams in de gaten’

4 oktober Internet via glasvezel is voor steden en grote dorpen een normale zaak, maar in buitengebieden en kleine woonkernen wachten bewoners er soms al jaren op. In Oost-Nederland is de afgelopen maanden een flinke inhaalslag gemaakt. Op afgelegen plekken in de Achterhoek en Flevoland is begonnen met de aanleg van glasvezel. Voor sommige ‘witte vlekken’, zoals de kleine kernen in het Vechtdal, blijft het afwachten.