Scouts gaan zeven jaar geleden afgebrande boerderij herbouwen: ‘Modern onderkomen in boerderijvorm’

oproep Grensbewo­ners gezocht door schrijver Jonah Falke voor verhalen over bijzondere relatie met de grens

Schrijver en columnist Jonah Falke richt zijn blik op de Nederlands-Duitse grens, voor een serie artikelen in De Gelderlander. ,,De grens mag dan onzichtbaar zijn geworden maar hij is er wel. Als je afstand neemt van een plek wordt veel soms scherper duidelijker wat nou precies het ‘Achterhoekse’, ‘Liemerse’ of ‘Duitse’ inhoudt”, zegt hij.