Silvolde met 9 man in de pan gehakt bij Juliana’31 (7-0), Thom Berendsen gaat helemaal ‘los’ bij Longa’30 en DVC’26 blijft koploper in 2H

VIERDE DIVISIE B

Juliana'31-Silvolde 7-0 (3-0).

Silvolde beleefde een inktzwarte middag in Malden. De ploeg van trainer Rob Haveman verloor met 7-0 en stond vlak voor rust nog met slechts negen spelers op het veld. Na 38 minuten werden na een opstootje Silvolde-verdediger Pim Olthuis en Thomas Loning van de thuisclub van het veld gestuurd. Vlak voor de pauze incasseerde Wouter Ebbers van Silvolde zijn tweede gele kaart en moest ook inrukken van arbiter Molenaar.

,,In de tweede helft was het de schade beperken", zei Haveman. ,,Zo'n tweede helft duurt dan heel lang. Je wilt de klok dan wel vooruit drukken.”

Silvolde, dat na dit seizoen stopt in de vierde divisie, wil graag afscheid nemen met handhaving, maar door de overwinning van Moerse Boys op Orion is het verschil met nummer vijftien Moerse Boys nog slechts vier punten. Silvolde heeft nog wel een inhaalwedstrijd tegen Longa'30 (29 april) tegoed.

Longa'30-SV Venray 4-1 (2-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-1 Thom Berendsen.

Spits Thom Berendsen was de grote man bij de Lichtenvoordse thuisclub. De aanvaller verzorgde de hele productie voor de ploeg van trainer Dennis van Toor. ,,Thom was helemaal los", zei Van Toor. ,,Het was een wedstrijd met veel kansen aan beide kanten. Voor ons is dit een belangrijke overwinning. Omdat Unitas'30 (de nummer 13) heeft verloren, hebben we nu een gat van acht punten met hen.”

Longa'30 staat qua verliespunten op de vierde plaats en mag zelfs nog dromen van nacompetitie om promotie naar de derde divisie.

RKSV Nuenen-RKZVC 2-0 (2-0). 1-0 Matt Bolhuis, 2-0 Matt Bolhuis.

Het is een kwestie van tijd voordat RKZVC officieel gedegradeerd is. Bij een volgende nederlaag, thuis tegen Halsteren, kan het doek definitief vallen voor de ploeg van trainer Arjen Nijman, die zaterdagavond in Brabant kansloos was.

,,In de eerste helft hadden we helemaal niets te vertellen”, zei trainer Arjen Nijman. ,,We mochten blij zijn dat het slechts 2-0 was bij rust. De wind stond dwars over het veld en we kwamen er niet aan te pas. De tweede helft hebben we het beter gedaan.”

Bij RKZVC viel spits en routinier Sjors Storkhorst al snel uit. Nijman moest het in Nuenen ook stellen zonder Joey Belterman, Sven Jurjus en Twan Gebbinck.