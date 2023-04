Silvolde op eigen veld onderuit tegen EVV

Tbs’er randt vrouw (89) aan en laat haar hulpeloos achter in de bosjes: ‘Ik dacht dat ik doodbloed­de’

Een 23-jarige tbs’er heeft bekend vorig jaar oktober een 89-jarige vrouw in het Veldese Bos in Warnsveld te hebben aangerand. Hij pakte haar bij haar borsten en billen, en zou haar geduwd hebben. Het slachtoffer bleef hevig bloedend achter in de bosjes. ,,Ik dacht dat hij mij zou verkrachten.”