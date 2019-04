Singer-songwriter Marise uit Baak naar landelijke finale Kunstbende

Marise won maandag in de categorie 'muziek’ met haar fonkelnieuwe nummer Drink door de Gelderse voorronde. Die werd afgewerkt in popzaal Doornroosje in Nijmegen.

Lowlands

Marise mag het nummer op 29 juni nog een keer vertolken voor de jury. Dan is de Kunstbendefinale in de Westergasfabriek in Amsterdam. Alle winnaars - er zijn in totaal acht categorieën - mogen in augustus optreden in de 'What's Happening Area’ van festival Lowlands. Bovendien krijgt de beste muzikant(e) een plek op het hoofdpodium van De Zwarte Cross in Lichtenvoorde óf een optreden op het festival Mañana Mañana in Vorden.