Slechts twee vragen in twee jaar tijd: informatiepunt Nieuw-Dijk ter ziele

Het idee was afgekeken in Denemarken, waar in buurthuizen zorgprofessionals aanwezig zijn om van dichtbij inwoners bij te staan. Met die gedachte ontstond in Nieuw-Dijk in 2018 het zogeheten informatiepunt. Voor vragen op het gebied van zorg, wonen, vervoer, bewegen en eten. Aanvankelijk was er altijd wel een medewerker van Welcom of van het sociaal team van de gemeente aanwezig.