Sneller glasvezel in Bronckhorst

Theatermakers Achterhoek van start

22 januari Vijf theatermakers uit de Achterhoek zijn de initiatiefnemers van een nieuw professioneel theatergezelschap. Het eerste stuk dat ze gaan spelen, is al in de maak. Toneel en theater zijn populair in de Achterhoek, maar een professioneel gezelschap dat het hele gebied bestrijkt, bestond nog niet.