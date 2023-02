Speeltuin, brandweer en Hanzefeesten in nieuw boekje door en voor Doesburgse vrijwilligers

Samen zijn wij Doesburg . Dat is de titel van een boekje dat is geschreven voor en door Doesburgse vrijwilligers. Een eerbetoon aan de mensen die het Hanzestadje laten bloeien.

Korte verhalen over de Hanzefeesten, de speeltuin en de scouting en gedichten over de IJssel. Dat en meer is gebundeld in het boekje Samen zijn wij Doesburg. Truus van der Wouden uit Doesburg schreef meerdere verhalen en is blij met het resultaat. ,,Doesburg is een schitterend stadje en dat is mede dankzij de mensen die er wonen. Zij maken Doesburg tot een succes”, vertelt ze.

Van der Wouden komt oorspronkelijk uit Angerlo, maar woont al sinds 1970 in Doesburg. Ze werkte onder meer voor de plaatselijke VVV en ontdekte toen pas hoe mooi Doesburg echt is. ,,Dat besef je eigenlijk niet als je er zelf woont”, vertelt Van der Wouden, tegenwoordig vrijwilliger van het taalcafé. Dat is een ontmoetingsplek in Doesburg waar nieuwkomers de Nederlandse taal kunnen leren.

Een groep vrijwilligers, onder wie Van der Wouden, heeft vorig jaar op verzoek van de Buurtacademie en jongerencentrum 0313 gewerkt aan het nieuwe boekje. De Buurtacademie bemiddelt in Doesburg voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken.

De schrijvers spraken onder meer met brandweermannen, vrijwilligers van de Plusbus en mensen van streekmuseum De Roode Tooren. Ook de activiteiten van de Molukse en Turkse gemeenschap in Doesburg komen aan bod in het drukwerk.

Cadeautje voor vrijwilliger van de maand

Samen zijn wij Doesburg is een cadeautje voor de vrijwilliger van de maand in Doesburg, een verkiezing van de Buurtacademie. Er zijn 300 exemplaren gedrukt. Van der Wouden: ,,We kunnen dus even vooruit.”

Op 7 februari wordt het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan Sas de Jeu, coördinator van het project. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst in jongerencentrum 0313 op De Linie. Burgemeester Loes van der Meijs en wethouder Rob Gossink zijn uitgenodigd.

De boekjes zijn betaald door de Gestichten Doesburg (hoofdsponsor), de Buurtacademie en de gemeente Doesburg.

