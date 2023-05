Staking bij FrieslandCampina in Steenderen: deel werknemers legt morgen werk neer

Column Geen militaire parade, maar popfesti­vals in het hele land

In veel landen vieren ze Bevrijdingsdag met een militaire parade. Het liefst op een groot plein met marcherende soldaten. Ze laten hun zwaar geschut zien, hun tanks en straaljagers. Spierballenvertoon. Hier in Nederland niets van dat alles. Wij vliegen popartiesten in helikopters over het land zodat ze zoveel mogelijk festivalgangers kunnen vermaken.