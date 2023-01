Stef (36) stapt uit de Randstadbubbel en woont weer in het oosten: ‘Iedereen blijft hier maar gedag zeggen’

Welkom in Lichtenvoorde, in het tuinhuis van de schoonouders van Stef de Bont. De verslaggever van Voetbal International schrijft er in zijn geïmproviseerd kantoortje over FC Utrecht, Jong Oranje, Go Ahead Eagles. ,,Met een kacheltje erbij gaat het best.” En: ,,Lichtenvoorde is leuker dan ik dacht.”



De Bont is pas vader. Finn, een jongen, werd in mei geboren in Utrecht. Want daar woonde hij toen met zijn vriendin. ,,In een appartement in het centrum, met alles op loopafstand. We woonden er tussen allemaal gelijkgestemden: twintigers, dertigers, mensen met kinderwagens.”