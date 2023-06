Street art in Doetinchem: 5 x beauty's die je zomaar kunt tegenkomen

Zutphens wielerta­lent Jip (22) fietst als NK-debutant tegen zijn jeugdheld: ‘Ik ben zelfs erelid van zijn fanclub’

Zutphenaar Jip Steman is erelid van de Robert Gesink-fanclub. Als 8-jarig knulletje interviewde hij zijn Achterhoekse wielerheld, tijdens een fanclubdag. De 22-jarige Jip fietst morgen tegen zijn inmiddels 37-jarige idool. Out of the blue, als debutant tussen de profs op het NK. Jip knijpt zich af en toe in zijn arm. ,,Dit had ik niet durven dromen. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als nu.’’