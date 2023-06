Survivalclub verhuist van Zevenaar naar Didam en houdt open dag

Survivalvereniging Primates Zevenaar verhuist per 1 augustus naar sportpark De Nevelhorst in Didam en wordt daarmee ook Primates Didam. Het veld dat de vereniging hier gaat benutten is van voetbalvereniging DVC’26 en is tien keer zo groot als het huidige terrein in Zevenaar.