Tekort aan woningen voor kwetsbare ouderen in Bronckhorst

Op termijn komt er ook een tekort aan woningen voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Om hier verandering in te brengen, is de gemeente Bronckhorst een overeenkomst aangegaan met zo'n 20 organisaties. ,,We willen samen een goede afstemming zoeken van het aantal woningen en de vraag die er is'', zegt wethouder Antoon Peppelman. ,,Nu zitten we aan de onderkant qua beschikbaarheid van woningen, maar dat is een tijdelijk probleem dat over 20 jaar misschien is opgelost.''