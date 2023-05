Terug in de tijd tijdens de Dag van het Kasteel: dit is er nabij Doetinchem te doen

Tweede Kamer buigt zich over doods­strijd Gelre ziekenhuis in Zutphen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat over de positie van streekziekenhuizen in de zorg. Dit naar aanleiding van de huidige situatie in het Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen. Het ziekenhuis vreest voor haar bestaan nu de afdeling verloskunde is gesloten. De afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en intensive care gaan afschalen.