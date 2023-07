Terugkijken: de zaterdag van de Zwarte Cross in vijftien foto’s

In Brazilië, Japan en Australië eten ze kaas uit Steenderen: ‘Wij maken hier de beste kaas ter wereld’

Ruim 30 miljoen kilo kaas gaat jaarlijks de deur uit bij de kaasmakerij van FrieslandCampina in Steenderen. In liefst 36 soorten. Dat ze hier weten hoe kaas te maken, is wel duidelijk: in Steenderen wordt al 125 jaar zuivel verwerkt.