Tessa en Eline werken samen met hun therapiehonden: 'Djen heeft mij dit werk in gepraat'

Exotische lachvogel die het geluid maakt van een aap zit op dak van landhuis: ‘Het is een flink ding’

Bij Huis Landfort in Megchelen vliegt een Australische ijsvogel rond. De kookaburra, zoals het dier heet, zit op het dak van het landhuis en in de bomen rondom. Hij maakt een hoog, bijna lachend geluid. ,,Het is net de Nederlandse ijsvogel, maar dan met een beetje kunstmest op.”