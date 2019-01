The Voice of Holland-avontuur voor Cleo Vlogman ten einde: ‘Je raakte me niet’

‘Belachelijk goed’

In The Knockouts mocht team Anouk drie kandidaten door laten gaan naar de liveshows. De Vordense probeerde Anouk te overtuigen met het nummer Strong van London Grammar. ,,Als die stem me gaat pakken en ze raakt me, dan hoort ze op één van die drie stoelen thuis’’, zei Anouk vooraf. Vlogman slaagde slechts deels in die opdracht. ,,Je stem is belachelijk goed, maar het raakte me niet’’, stelde Anouk de Vordense teleur. Ook Ali B was deze keer niet laaiend enthousiast. ,,Cleo, je hebt een hele mooie heldere stem. Maar dat kennen we van de vorige keer. Je hebt geen andere pijlen getrokken.’’