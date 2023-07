Tom is ongeneeslijk ziek en wil nog één keer Bløf zien op uitverkochte Zwarte Cross, de Feestfabriek schiet hem te hulp

Rekening­rij­den raakt platteland keihard: ‘Achterhoek wordt de dupe van onverstan­dig Haags beleid’

Eén tarief voor rekeningrijden is niet eerlijk. In de Achterhoek zijn mensen veel meer afhankelijk van de auto dan in de Randstad. Dat bepleit burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Mensen die geen keuze hebben, worden de dupe van onverstandige Haagse besluitvorming.”