Ton viel in een ravijn en zou nooit meer lopen. Nu loopt hij zijn 100ste marathon

Ton bladert door een fotoboek. Hij laat foto’s zien van hemzelf met zijn vrouw Willy, lachend in de Italiaanse bergen. Het is de zomer van 2009 en Ton bereidt zich in Limone voor op zijn vijftigste marathon. Natuurlijk, het is ook een vakantie bij het Gardameer, want zijn vrouw en jongste zoon zijn meegereisd. Op 14 augustus besluit Ten Have een bergwandeling te gaan maken. Dat doet hij vaker, even helemaal alleen genieten van de natuur, van de mooie omgeving in zijn geliefde Italië. En dan niet lopend over de verharde wegen, maar juist zoekend naar de ongerepte natuur. Wandelend, geen hardlooptempo.