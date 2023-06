Trekken maar! Bij deze Albert Heijn in Doetinchem haal je een snack uit de muur

Ruud uit Borne staat er niet langer alleen voor: juristen en ombudsman bieden hulp bij moeizame strijd

De reacties blijven binnenstromen bij Ruud Leeuw in Borne. Nu zijn noodkreet in de media is gedeeld, krijgt de gedupeerde ondernemer van verschillende kanten concrete hulp aangeboden. En zijn dossier wordt aan de Nationale ombudsman voorgelegd. Die heeft toegezegd ermee aan de slag te gaan.