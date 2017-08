Triple voor Bronckhorster bier uit Rha

Dozen

Achter de staldeur van de voormalige boerderij in Rha - een klein dorpje bij Steenderen, staan her en der pallets met dozen. Midden in de ruimte die nu nog als proeflokaal is ingericht. In die tientallen dozen zitten flesjes IJsselbock, een van de bieren van de Bronkhorster brouwerij die vorig weekend in Londen in de prijzen viel. Het bockbier werd uitgeroepen tot 's lands beste in zijn soort.