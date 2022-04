Twaalf inwoners van Bronckhorst ontvangen lintje: recordaantal voor gemeente

LINTJESREGENTijdens de jaarlijkse lintjesregen kregen dinsdagmorgen twaalf inwoners van de gemeente Bronckhorst een koninklijke onderscheiding: een recordaantal in de Achterhoekse gemeente, want nog nooit eerder werden er zoveel inwoners gedecoreerd. Zij zijn allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Knaake (70, Steenderen). Knaake is actief als archivaris bij de Historische Vereniging in Steenderen, is/was adviseur voor het Erfgoed Centrum Achterhoek & Liemers en voor het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Ook is Knaake genealogisch onderzoeker en scribent (schrijver, red.) van historische documenten.

Geert Hiddink (75, Hengelo Gld), echtgenoot van Hermien Hiddink Korenblek (zie hieronder). Hiddink is en was onder andere bestuurslid en vrijwilliger bij het College van Kerkrentmeesters bij de Protestantse gemeente in Hengelo, maar houdt zich ook bezig met opvang van kinderen in crisissituaties. Hiddink was lid en penningmeester van Kanovereniging ANAX en vrijwilliger CJV jeugd Kampen Halle-Hengelo-Zelhem en bij Markenheem.

Hermien Hiddink-Korenblek (74, Hengelo Gld), echtgenote van Geert Hiddink. Zij is onder andere lid en vrijwilliger van de Protestantse gemeente in Hengelo. Ook was en is zij actief als bestuurslid van zangvereniging Looft den Heer en vrijwilliger bij De Bleijke.

Harry Lichtenberg (82, Vorden) staat volgens de gemeente voor iedereen klaar met hand- en spandiensten en weet wat naoberplicht inhoudt. Ook is Lichtenberg actief geweest in de muziek als lid en vrijwilliger van het parochiekoor en het Vordens Mannenkoor. Hij heeft ook diverse andere vrijwilligersfuncties op zich genomen.

Gerda Schoo-Hondelink (76, Vorden) was vrijwilliger en bestuurslid bij het Vordens Tennispark, bestuurslid bij Stichting Cultuurfonds Vorden en bestuurslid Stichting van Vorden voor Vorden.

Carla Harenberg-Levers (55, Hummelo) is/was bestuurslid en lid van Stichting Openluchtspel Hemmelo Het Enghuizen, bestuurslid Evenementencommissie van muziekvereniging De Eendracht Hummelo, bestuurslid van Jong Gelre Hummelo en mantelzorger.

Volledig scherm Carla Harenberg is onder andere bestuurslid van de Stichting Openluchtspel in Hummelo. © Jan Ruland van den Brink

Ursula Dijkstra-Rumpf (80, Hoog-Keppel) is en was onder andere betrokken bij het 4 mei Comité in Hummelo, Keppel en Drempt. Ook was ze collectant voor de Nierstichting, vrijwilliger bij het Hessenbad en afdelingsvrijwilliger bij De Zonnebloem. Dijkstra-Rumpf was ook betrokken bij de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel en het Oranjecomité.

Meta Schoenmaker (73, Hoog-Keppel) is onder andere betrokken bij de Volksfeestcommissie Keppel, Eldrik e.o., is betrokken bij KeppelCultuur en Koor Voix-La. Schoenmaker was en is ook vrijwilliger bij de Dorpskerk in Hoog Keppel en contactpersoon van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.

Jan Memelink (80, Vorden) is als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Veilingcommissie De Werf Vorden, commissielid bij het Vordens Mannenkoor en Memelink is/was ook mantelzorger.

Gerrit Eskes (83, Vorden) is en was onder andere actief als chauffeur van huisartspatiënten, bestuurslid en vrijwilliger van kringloopwinkel de Werf in Vorden, vrijwilliger bij Sensire. Ook is Eskes vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk en Protestantse Gemeente in Vorden.

Joop Rutten (71, Steenderen) is secretaris en webmaster bij Bridgeclub Bronkhorst, secretaris van Stichting Welzijn Steenderen en bestuurslid/vrijwilliger bij Stichting de Bronkhorster Molen. Rutten was ook actief in de lokale politiek namens de PvdA en nam nog verschillende andere bestuurs- en vrijwilligersfuncties op zich.

Geert-Jan Oosterhuis (77, Hengelo Gld) is nog altijd politiek betrokken bij de VVD in de gemeente Bronckhorst. Eerst als fractievoorzitter, nu als commissielid. Verder was hij werkzaam als consul voor de ANWB en vrijwilliger bij diverse organisaties zoals het Waterschap Rijn en IJssel.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

