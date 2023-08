Twee voetgangers en een fietser zwaargewond, aangereden auto knalt fietspad op

Overweg Reurinkweg in Ruurlo opgeheven: hekwerk verspert doorgang voor fietsers en voetgan­gers

De overweg Reurinkweg in Ruurlo is sinds afgelopen donderdag definitief gesloten. De voormalige overweg ten zuiden van camping De Meibeek was al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar werd nog sporadisch gebruikt door fietsers en voetgangers.