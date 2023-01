Tweede overstapper in Oost Gelre in week tijd, VVD-raadslid stapt over naar NLOG: ‘Ik kan me niet vinden in landelijk beleid’

In zijn verklaring laat Wopereis weten zich niet meer te kunnen vinden in het landelijk beleid van de VVD. ‘NLOG is een plek waar ik me beter thuisvoel’, schrijft hij. Volgens Wopereis spreekt het boerenhart bij NLOG. ‘Ik wil me als betrokken bestuurder graag met passie en toewijding blijven inzetten voor de belangen van alle boeren, burgers en bedrijven in onze mooie gemeente’, aldus Wopereis.



Dinsdag maakte het OOG-raadslid Ronald Willering bekend over te stappen. In tegenstelling tot Wopereis heeft hij zich niet bij een bestaande partij aangesloten, maar is hij met Lokaal Belang Oost Gelre een nieuwe partij begonnen.