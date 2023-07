Tweejarig contract Blnd Hassan bij De Graafschap

Let op: A12 stroomt vrijdag vol met vakantie­gan­gers én Duitse badgasten

Wie vrijdag de weg op moet en over de snelwegen A12 of A18 moet rijden: check van tevoren goed de drukte. De kans op files is namelijk zeer groot. Dat komt door vakantieverkeer vanuit Nederland naar en door Duitsland. De andere kant op gaan Duitse ‘badgasten’ juist richting de Nederlandse stranden.