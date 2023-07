Van barbecue tot jeu de boules: 7 x weekendtips in Doetinchem

indebuurt.nlHoera! Het weekend staat voor de deur. Er is weer van alles te doen in Doetinchem. Wat dacht je van een een zomerse barbecue, afkoelen in de PlayFountain of een rondje rijden in de hop-on hop-off shuttle? Met deze zeven tips hoef jij je niet te vervelen dit zomerse weekend.