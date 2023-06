Van dinnershow tot korenfestival: 6 x weekendtips in Doetinchem

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Nachtegaal zingt mooi, nu eindelijk gespot! • Hondenclub in Deventer bestaat honderd jaar

Ein-de-lijk. Dat dacht Gerja uit Eefde, toen ze eindelijk die ene vogel op de gevoelige plaat vastlegde. Toon Cents van een gezelligheidskoor uit Heino doet een oproep voor nieuwe leden, en iedereen is welkom bij het eeuwfeest van de Kynologenclub in Deventer. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.