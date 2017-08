Van Vleuten geeft klassementsambities kleur met ritzege Giro

Annemiek van Vleuten tankte vertrouwen met de ritzege in de eerste geaccidenteerde rit in de Giro Rosa. ‘Ik wil voor het klassement gaan in deze ronde en vandaag was een belangrijke eerste stap. Al weet ik dat de ronde nog lang niet beslist is.’

Toen Annemiek van Vleuten vorig jaar mentaal en fysiek aan het bijkomen was van haar vreselijke val van de olympische wegrit in Rio ontspon bij haar teamleiding van Orica-Scott een idee: als ze zo kon klimmen in Rio, dan moest ze ook een zware rittenkoers kunnen winnen.

Van Vleuten was niet direct gewonnen voor het idee. ,,Nee bepaald niet. Ze hebben echt wel een half jaar op me in moeten praten voordat ik het zag zitten. Hoewel ik al wel eens een rittenkoers als de Route de France had gewonnen, zag ik mezelf vooral als specialiste voor het eendaags werk. Maar toen ze me zover hadden, ben ik er ook vol voor gegaan.''

Hoogtestage

Zoals andere jaren ging ze op hoogtestage, met de voedingsdeskundige van de ploeg werd gekeken waar ze nog wat gewicht kon verliezen en ze verkende de belangrijkste ritten van de Giro Rosa. Iets wat veel concurrentes niet deden.

Ook de rit van zaterdag had ze vooraf bekeken. ,,Ik wist dat die klim het klassement voor een eerste keer deze ronde op de kop kon zetten. Maar niemand viel aan. Halverwege ben ik toen zelf gegaan. Ik kreeg Van der Breggen en Longo Borghini mee. Zowel op de klim als in de afdaling – die toch wel link was – als in de laatste vlakke twintig kilometer zijn Elisa Longo Borghini en ik er voor gegaan. Anna kwam niet op kop, want die wist achter zich haar ploeggenote Megan Guarnier nog, de winnares van vorig jaar. Uiteindelijk pakken we twee minuten op een eerste groep concurrenten.''

Kloof

Tijd winnen was ook haar doel, eerste door de voorsprong verder uit te breiden, later om de volle mep van tien boniseconden binnen te halen voor de ritzege. ,,Ik ging niet om de etappe te winnen, maar om die kloof groter te maken. Uiteindelijk kon ik de sprint ook nog winnen. Dat viel me mee, want ik dacht dat Anna zich wat had kunnen sparen en daardoor in het voordeel zou zijn. Maar al met al werd het dus een topdag voor me.’'

Oorlog

De in Vorden opgegroeide renster staat nu tweede in het klassement achter de roze trui, die in handen is van Anna van der Breggen. De eerste slag is gewonnen, maar de oorlog niet, zo realiseert ze zich goed.