Vandaag lichte bewolking in Bronckhorst

Ulftse Raquel (20) voelt ondanks snikhete dag rust als levend standbeeld: ‘Tempera­tuur kan ik niet beïnvloe­den’

Zwaar in de schmink, uitbundig uitgedost en dan ook nog urenlang stil staan als levend standbeeld in het snikhete stadscentrum van Doetinchem. ,,De temperatuur kan ik niet beïnvloeden. We staan ook wel eens in de stromende regen.’’