Vandaag op de Zwarte Cross: meezingen met Snelle, høken met Mooi Wark en rooie oortjes bij erotisch dialectverhaal

met video en foto's Duizenden kampeer­ders vol schik in de file naar de Zwarte Cross: 'Die hele sfeer, donders mooi man’

Het is zover. Voor 32.000 mensen is de Zwarte Cross begonnen. Even geen genøhl aan het hoofd, maar tijd voor ‘schik’ en bier drinken. De aankomst van de kampeerders op donderdagochtend zorgde voor goed bezette flanken van de toegangswegen in Lichtenvoorde.