Ventweg bij kasteelmuseum MORE Ruurlo dicht

Bronckhorst fout bij schrappen huizen Kranenburg, bouwers willen meer geld

13 november Ondanks de bevolkingskrimp had Bronckhorst de bouw van 27 woningen in het dorp Kranenburg niet mogen schrappen. Of dit de gemeente nu twee miljoen schadevergoeding gaat kosten, blijft voorlopig onduidelijk. De geboden 78.000 euro is in ieder geval te weinig.