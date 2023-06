Verbod op sproeien met water uit sloten, vijvers en Oude IJssel; water verdampt snel door zon, wind en hoge temperaturen

Vorig jaar was ook sprake van een vergelijkbaar sproeiverbod, maar we zijn nu een maand vroeger. Een groot verschil met toen is de grondwaterstand. Die is op dit moment nog redelijk op orde in de regio. De droogte zit met name in de bovenlaag. ,,We zien het water in de sloten en vijvers in sneltempo verdampen. Om het beetje water wat we nu nog hebben zo lang mogelijk vast te kunnen houden, moeten we zo'n onttrekkingsverbod instellen”, vertelt een woordvoerder van het waterschap.