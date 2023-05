‘Verdachte situaties worden nog te weinig gemeld’: nieuw meldpunt geopend

In de kast, uit de kast: de strijd van Martijn uit Haaksber­gen om zijn ware identiteit te omarmen

Hij was 11 jaar toen hij erachter kwam dat hij jongens wel heel erg leuk vond. Maar Martijn ter Braak moest 33 worden voor hij uit de kast durfde te komen. De periode ertussen deed hij zijn best om vooral géén homo te zijn. Nu is hij geaardheidscoach en helpt hij mannen die twijfels hebben over hun gevoelens voor mannen.