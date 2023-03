Verlichte halfvastenoptocht in Netterden groter dan ooit

Sinds 2016 is de verlichte optocht op zaterdag een traditie in het grensdorp. Dat jaar overleed een gewaardeerd lid van carnavalsvereniging de Kloetentreajers vlak voor het carnavalsweekend. De vereniging besloot de festiviteiten toen af te blazen, maar om de al gebouwde wagens toch te kunnen showen werd de Halfvastenoptocht georganiseerd.

Feestelijk verlichte straten

De laatste drie jaar kon de optocht niet doorgaan door corona. Maar carnavalsverenigingen uit de hele Achterhoek weten nu Netterden weer te vinden. Met 35 wagens is het evenement zelfs groter dan ooit.

De optocht wordt een mix van praalwagens en skihutten op wielen. Veel van die praalwagens doen zondag 12 maart ook mee om de prijzen in de grote optocht in Angerlo.

Om 19.11 vertrekken de wagens in Netterden voor hun ronde door het dorp. Behalve de wagens zijn ook de straten in het dorp feestelijk verlicht. Aansluitend is de prijsuitreiking en een groot feest.