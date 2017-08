Verliefd Brabants jongetje (8) fietst 200 kilometer naar vriendinnetje in Achterhoek

Het klinkt als het script van een romantische film, maar het is een waargebeurd verhaal. De 8-jarige Tobias uit Breda fietste vorig weekend, samen met zijn moeder, naar zijn vriendinnetje Anouk in Vorden in de Achterhoek. Een tour d'amour van meer dan 200 kilometer.

,,Tobias zit sinds een paar maanden op baanwielrennen en daarom leasen wij een fiets voor hem'', vertelt Moeder Hilda Vliegenthart. ,,Al snel zei hij: 'Ik wil een keer naar Anouk toe fietsen'.Ik vond het zo'n gaaf plan dat ik direct ook een tweedehands wielrenfiets heb aangeschaft. Daarna zijn we samen gaan trainen. We hebben bijna elke ijssalon in de buurt wel gezien.''

Vorige week donderdag begon het avontuur. Moeder Hilda stippelde een route uit aan de hand van langeafstandsfietspaden. Elke dag rond de 40 kilometer fietsen, gevolgd door een overnachting.

Moeilijke momenten

Het fietsen verliep soepel. ,,Al moest Tobias vijf keer mijn ketting erop leggen. Bij een van onze proefritten deed een aardige Duitser dat en toen heeft hij meegekeken.'' Tijdens de tocht zelf bleef de kleine fietser telkens het grotere doel in zijn achterhoofd houden, ook tijdens de moeilijke momenten. ''Hij had het heel vaak over zijn vriendinnetje en zei: 'Anouk moest eens weten wat ik allemaal voor haar over heb'', vertelt een overduidelijk trotse Hilda.

De route ging van Breda langs onder andere Gorinchem, Den Bosch, Oss, Nijmegen, en Doesburg. Voor Hilda had de tocht ook een nostalgisch tintje. ,,Ik heb op veel van die plekken vroeger gewoond of gewerkt. Leuk om daar weer eens langs te komen.''

Hartje

Op maandag kwam het tweetal aan in Vorden. ,,Tobias had zijn vader Anton de avond van tevoren een berichtje gestuurd of hij een finishlijn wilde trekken. Bij aankomst stond Anouk hem op te wachten met ballonnen en ze had een hartje getekend op de straat met stoepkrijt.''

Moeder en zoon vieren momenteel nog vakantie in de Achterhoek. Trots kijkt ze terug op de tocht die ze maakte met haar zoon. ,,Heel bijzonder om dit samen met je kind te doen. En als Tobias ook terug wil fietsen dan doen we dat, en anders gaan we gewoon met de trein.''