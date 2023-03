Vernieuwd Charles Dickens Museum opent na 5 jaar de deuren; niet in Bronkhorst, maar in Braamt

Oude tijden herleven. Het Charles Dickens Museum kende zijn hoogtijdagen in het stadje Bronkhorst, maar is nu ondergebracht bij het Land van Jan Klaassen in Braamt. Volgende week is de officiële opening van het museum.

Het Dickens Museum in Bronkhorst genoot na de start in 1987 al snel landelijke bekendheid. Dertig jaar later gingen de deuren echter dicht, mede wegens gebrek aan vrijwilligers. De (in 2018 overleden) oprichter, Sjef de Jong, runde het museum tot zijn 81ste.

Zijn zoon Dirk besloot samen met Geert Prein van pretpark Het Land van Jan Klaassen om het museum in een andere vorm voort te zetten. Na vijf jaar aan voorbereidingen staan we aan de vooravond van een tweede leven voor het museum.

Volledig scherm Sjef de Jong in zijn Dickens Museum in Bronkhorst. © Theo Kock

‘Beleving van vervlogen tijden’

,,We hebben ons best gedaan om de beleving van vervlogen tijden, die het museum in Bronkhorst van oudsher al bood, te vertalen naar de huidige tijd", aldus Prein, die ook theatermaker is. ,,We zijn trots op het resultaat en nu is de tijd om het publiek via het Nederlandse Dickens Museum weer kennis te laten maken met het erfgoed van Charles Dickens.”

Het museum is opgezet in een decor van een nachtelijk straatbeeld van het Londen van 1870, het jaar dat de schrijver Charles Dickens overleed. De bezoeker wordt door de geest van de schrijver meegenomen in zijn leven en werk. Direct bij binnenkomst staat de bezoeker oog in oog met enkele levensgrote poppen; personages uit de verhalen van Dickens. Naast een uitgebreide collectie van Dickens’ boeken in de bibliotheek, zijn er meerdere tentoonstellingsruimten waarin de diverse thema’s uit de verhalen zijn verbeeld.

Quote Het resultaat is fantas­tisch en verrassend en maakt het vijf jaar wachten ruim­schoots de moeite waard Dirk de Jong, Initiatiefnemer Charles Dickens Museum

‘A Dickens Dream’

De route leidt, via de bibliotheek en een uitgebreide collectie van bekende scenes uit Dickens’ boeken uitgevoerd in keramiek, onder meer langs de werkkamer van de schrijver, die is ingericht op basis van het thema A Dickens Dream.

Dit is de titel van het schilderij dat na zijn dood is gemaakt door zijn vriend en illustrator Robert William Buss. Dickens wordt hier in zijn droom omringd door alle karakters die hij bedacht heeft en die hem dierbaar waren. Ook de originele wandelstok van Dickens is te zien.

,,Door een audiotour, geluidseffecten, bewegende beelden en de intieme victoriaanse sfeer die wordt opgeroepen, is het museum echt een belevenis voor jong en oud", is Dirk de Jong van mening. ,,Het resultaat is fantastisch en verrassend en maakt het vijf jaar wachten ruimschoots de moeite waard.”

Volledig scherm Sjef de Jong speelde altijd de rol van Scrooge op het jaarlijkse Dickens Festival in Bronkhorst. © Hans Groene

Open voor publiek

Het Charles Dickens Museum, dat op bepaalde dagen al wel te bezoeken is geweest, wordt op zondag 2 april geopend voor genodigden. Daarna is het museum ieder weekend tussen 11.00 en 17.00 uur geopend voor publiek. Voor groepen van meer dan 15 personen is het museum op afspraak te bezoeken.

