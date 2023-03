Verongelukte Nanouk werd eerder misbruikt door haar ex-stiefvader: 180 uur taakstraf voor man uit Gaanderen

Emoties bij behande­ling van misbruik­zaak verongeluk­te Nanouk (17): ‘Ze was er bijna, bíjna’

Een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Dat is de eis van de officier van justitie tegen een 45-jarige man. Hij wordt verdacht van het plegen van ongewenste seksuele handelingen met zijn destijds 14-jarige ex-stiefdochter. Dat gebeurde in augustus 2020. Wrang: het slachtoffer is Nanouk, de 17-jarige die onlangs omkwam bij een heftig ongeluk in Westendorp, in de Achterhoek.