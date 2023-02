Verpauperd station in Vorden blijft voorlopig leeg: verkoop aan chocolaterie Magdalena gaat niet door

De restauratie van het verpauperde station in Vorden is weer een stuk verder weg. De verkoop van het pand aan chocolaterie Magdalena gaat niet door.

De gemeente Bronckhorst moet nu weer op zoek naar een nieuwe invulling voor het monumentale gebouw.

,,We hebben moeten vaststellen dat het niet gaat lukken”, reageert wethouder Wilko Pelgrom op het afketsen van de verkoop. ,,Helaas is het zo dat dromen van mensen niet uitkomen omdat de hypotheekrente stijgt en de materialen en bouwkosten steeds duurder worden.”

Om hoeveel geld het exact gaat, wil Pelgrom niet zeggen. ,,Maar het gaat om een forse ingreep. Het gaat om meer dan een paar ton.”

Uitstraling en allure

Volgens Pelgrom blijft de gemeente zich hardmaken voor restauratie van het pand. Bij voorkeur met een externe partij. ,,Het is een beeldbepalend pand dat we in ere willen herstellen. Het gebouw moet de uitstraling en allure krijgen die het verdient.”

Het station van Vorden staat leeg sinds 2008. Om aan die situatie een einde te maken kocht de gemeente het gebouw anderhalf jaar geleden voor 359.000 euro over van eigenaar Nico van Goethem en waardeerde het met 2 ton af.

Dit stelde Magdaleen Haverkamp en Michael Bink in staat er hun plannen waar te maken. Het stel, dat een chocolaterie runt in Vierakker, zou het vervallen gebouw kopen en grondig restaureren. Ze zouden er chocolade gaan verkopen en een woonhuis in maken.

Maar bijna anderhalf jaar later moeten ze concluderen dat hun plan niet haalbaar is.

Opgeheven hoofd

,,Nu de verhuizing van onze chocolaterie naar het stationsgebouw niet doorgaat ontstaat er ook voor ons een nieuwe situatie met nieuwe mogelijkheden”, laat Brink in een persbericht weten. ,,Wij zijn van plan in de gemeente Bronckhorst te blijven. Daar zullen wij met opgeheven hoofd verder gaan met onze passie voor het chocolade-ambacht. We hebben er immers alles aan gedaan maar het mocht niet baten.”

