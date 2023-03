Vertrek bouwbedrijf in Halle maakt weg vrij voor twaalf nieuwe huizen: ‘Dit is win-win’

Met paginagro­te adverten­tie komen burgemees­ter en wethouders op voor ziekenhuis­per­so­neel Zutphen: ‘Salamitac­tiek’

Een opvallende advertentie in de Stentor vanochtend. Burgemeester Wimar Jaeger en de wethouders van de gemeente Zutphen lieten paginagroot een brief afdrukken die ze ook hebben verspreid onder het personeel van het ziekenhuis in Zutphen, dat uitgekleed dreigt te worden. ,,Vergeet niet dat heel veel mensen uit Zutphen in het ziekenhuis werken.’’