Verwarde man die op blote voeten zijn huis verliet, is weer terecht

Man crasht twee keer met auto, gaat ervandoor en is nog steeds spoorloos ondanks urenlange zoektocht

Een man die dinsdagavond laat twee keer kort achter elkaar crashte in Hengelo en er daarna vandoor ging, is twee dagen later nog niet gevonden. De man reed in een auto van iemand anders; de eigenaar moet de schade aan de wagen zelf regelen met de verzekering.